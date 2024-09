Comparte

La lista de reclutados para “Palabra de honor”, el próximo reality show del 13, suma y sigue. Porque ahora es Mel Alcalde el sexto reclutado confirmado para el espacio de telerrealidad que animarán Sergio Lagos y Karla Constant.

Tras la confirmación de Yuli Cagna (ex de Mel) y de su nueva pareja, Vico Bouvier, ahora Alcalde llegará a sumarse a “Palabra de honor”, generándose así un potente triángulo amoroso.

Cabe recordar que todos ellos coincidieron también en “La isla de las tentaciones”. Al comienzo de dicha apuesta, Yuli y Mel eran pareja, pero en el encierro fueron tentados por otras personas… y cayeron en esa tentación. En el caso de Yuli por Vico y Mel por Milagros “Milo” González.

Mel recuerda así cómo partió todo en aquel reality show: “Con Yuli llevábamos una relación de 6 años y medio y decidimos entrar a ‘La isla de las tentaciones’, y caí en mi tentación. Nosotros no entramos por plata ni por fama, sino simplemente por ponernos a prueba, y así fue. Nos pusimos a prueba y fallamos. Ahora bien, no fue tirar seis años a la basura, era lo que tenía que pasar, porque se había acabado el amor, ya no estábamos enamorados. Nunca hubo celos ni nada, pero había desgaste, y como no teníamos una razón de peso para terminar y teníamos muchas cosas que nos amarraban, ninguno de los dos se atrevía a tomar la decisión. Entonces entrar al reality fue una forma de tomar la decisión inconscientemente”.

A lo anterior, agrega que “si nosotros hubiéramos estado enamorados hasta las patas, nunca hubiera pasado esto. Fue lo que tenía que pasar, y yo creo que ella no está arrepentida, así como yo tampoco lo estoy. Todos me decían que mi nueva relación no iba a durar, y duré 10 meses con Milo. Terminamos porque aunque teníamos una muy linda relación, yo necesitaba estar solo. He estado toda mi vida de novio, desde los 17 años, que tuve una relación de 10 años con una chica, después 6 años y medio con Yuli y posteriormente casi un año con Milo. Ya estoy cansado de estar de novio, por primera vez dije ‘necesito pensar en mí’. A Milo le dije que no podía darle todo y que en este momento necesitaba ser un poco egoísta y pensar en mí. Es una mujer maravillosa, lo mejor que me ha pasado, pero esto era algo que necesitaba”.

De cara a su ingreso a “Palabra de honor”, este ingeniero comercial y modelo comenta que “mi intención en el reality es estar soltero, no engancharme con nadie, no pretendo buscar pareja… pero uno nunca sabe en el reality, no voy a escupir al cielo”.

Sin saber el resto de los reclutados, ¿qué pasaría si Yuli Cagna entrara a “Palabra de honor”? El influencer de viajes responde que “si entra Yuli sería un caos mental, una situación muy compleja. Es para salir más fuerte de cabeza. Tras esa experiencia seguro saldría otro ser humano”.

Respecto al formato del proyecto, una especie de academia militar que buscará corregir a los más rebeldes, Alcalde detalla que “yo no hice el Servicio Militar ni nada, mi papá sí. Pero yo soy muy disciplinado, me levanto siempre temprano para entrenar, al gimnasio me gusta ir a primera hora. Eso sí, no soy bueno para seguir órdenes, porque nunca he trabajado, nunca me he empleado, tengo mi negocio desde hace mucho tiempo. En ese sentido, va a ser un desafío seguir órdenes, porque no estoy acostumbrado a que me digan qué hacer. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas, no porque tú me lo estás diciendo… pero me gusta el desafío de tener que agachar el moño y tener que hacer caso, ayuda a superarse a uno mismo”.

Mel añade a lo anterior que “lo que más quiero es que la gente me conozca de verdad, que no se queden con lo que fue el otro reality, donde no se alcanza a apreciar absolutamente nada de la persona. Que no se queden con la infidelidad, sino que me conozcan como persona”.

José Manuel, su verdadero nombre, enfatiza, además, en que “yo soy muy directo, no me gustan las injusticias, las incoherencias, la gente que dice una cosa y hace otra cosa me molesta mucho, o la gente que ataca a otra porque sí. Me gusta defender a los más débiles. Y soy de conversar las cosas y de arreglarlas y de solucionarlas, y que todo lo podemos solucionar, es buscar la raíz del conflicto en vez de pelear… pero para las competencias soy muy picado y polvorita. En el día a día soy bastante centrado, pero cuando estoy en una competencia me vuelvo medio loco”.

¿Y qué busca en “Palabra de honor”? ¿Ganar? Mel Alcalde contesta que “cuando gané en Míster Mundo me preguntaban si iba a poder ganar, y yo decía ‘depende de cómo llegue’, porque si llego con el físico que tengo que llegar, yo sé que lo puedo ganar. Esto es lo mismo, siento que he entrenado a full y con eso puedo ser de los mejores. A mí me gusta ganar, no me gusta competir”.