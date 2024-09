Comparte

En el más reciente capítulo de “IKI, conocer para mejorar”, el programa que Kika Silva realiza desde la cocina de su hogar, Leonor Varela compartió reveladoras confesiones sobre los cambios de hábitos que ha implementado en su vida.

La actriz chilena, conocida por su activismo ambiental, conversó sobre su relación con el medio ambiente, su rutina diaria y un sorprendente giro que ha dado en los últimos años.

Durante la conversación, la recordada Cleopatra chilena destacó cómo su amor por el mar la llevó a involucrarse en la protección de las ballenas.

“Hace 20 años me dio mucha rabia ver que no había ningún cuidado ambiental. Organicé un evento gigante en el Parque O’Higgins, sola, traje gente de EE.UU., hicimos una foto aérea y estuvimos en todas las portadas”, recordó Varela, demostrando que su compromiso con el planeta no es reciente.

Leonor Varela y los cambios drásticos en su día a día

Uno de los aspectos más sorprendentes que Leonor Varela compartió fue su decisión de sacar el celular de su dormitorio.

“El mejor cambio de hábito que he tenido en los últimos cinco años es sacar el celular de la pieza”, confesó.

Varela explicó que esta decisión ha transformado su bienestar mental, alejándola de la radiación y el estrés digital.

“Mi cerebro necesita bajar. Cuando me despierto, estoy conmigo, no con el mundo“, añadió. Aunque admitió que a veces es incómodo tener que levantarse para apagar el despertador, está convencida de que es un paso hacia una vida más equilibrada.

En el mismo contexto, Varela también mencionó otros cambios en su vida cotidiana, como evitar el microondas debido a los efectos que puede tener en los alimentos y optar por un consumo más consciente.

Desde llevar su propio “mugg” a todas partes hasta comprar productos ecológicos, la actriz demuestra que cada pequeño gesto cuenta.

Ropa de décadas y el amor por el compost de Leonor Varela

Además, Leonor Varela contó que desde los 18 años conserva algunas prendas de ropa, lo que refuerza su filosofía de vida sustentable.

“Si tienes demasiado, no sabes qué ponerte”, comentó, añadiendo que su armario está cuidadosamente organizado por tipos de prendas y colores, lo que le permite vestirse en cuestión de minutos.

Otra de las pasiones que desveló en la conversación fue su amor por el compostaje. “El compost me cambió la vida”, afirmó, revelando que su jardín florece gracias a este proceso natural.

Entre risas, contó que una planta de zapallo gigante brotó en su jardín, algo que atribuye a los beneficios del compost.

Agradecimiento como forma de vida

Para los días difíciles, Leonor Varela tiene un método infalible: la gratitud. “Cuando tengo días grises, lo primero que hago es sentarme y escribir 10 cosas por las que me siento agradecida”, explicó.

La actriz destacó que agradecer por la salud y la energía es su forma de encontrar equilibrio en los momentos complicados.

Con su enfoque en la sostenibilidad y el bienestar, Leonor Varela sigue siendo una figura inspiradora, demostrando que cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener un impacto positivo tanto en el entorno como en la vida personal.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: