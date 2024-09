Comparte

En el más reciente episodio de Podemos Hablar, la comediante Belén Mora se abrió sobre su experiencia con su actual embarazo y los temores que ha enfrentado tras una pérdida previa.

Durante la conversación con el conductor Julio César Rodríguez, Mora reflexionó sobre las emociones que la han acompañado en esta etapa de su vida, mostrando su vulnerabilidad y honestidad.

Sin miedo al Síndrome de Down

Al ser consultada sobre sus preocupaciones respecto al hijo que está esperando, Mora explicó que cada embarazo es único y llega en distintos momentos de la vida. En relación a la pregunta más recurrente que recibe de su entorno, aclaró un tema sensible: “Mucha gente pregunta si esta guagua también tiene Síndrome de Down. No, no tiene. Y si tuviera, la verdad es que da lo mismo“, señaló la comediante con serenidad.

Belén ya es madre de Poncho, su hijo de 3 años con Síndrome de Down, y compartió que en esta ocasión el temor relacionado con esta condición no ha estado presente. “En este embarazo nunca he tenido miedo de que tenga el síndrome”, afirmó, mostrando una actitud tranquila y madura frente a la situación.

Belén Mora y sus temores tras una pérdida de un embarazo anterior

A pesar de su tranquilidad respecto al Síndrome de Down, Mora confesó que sus verdaderos miedos en este embarazo están relacionados con una experiencia dolorosa del pasado. “Mis miedos van más asociados con la pérdida anterior al embarazo del Poncho”, reveló, refiriéndose a la difícil situación que enfrentó antes de la llegada de su hijo menor.

Además, Belén expresó su preocupación sobre cómo manejará el reto de criar a un bebé recién nacido junto a un niño pequeño y a su hijo mayor, de 20 años. “A mis 20 semanas, digo que ojalá me dé el cuero. Voy a tener una guagua recién nacida con un niño de tres años y otro de 20“, comentó con humor, aunque reconociendo que es un desafío físico y emocional.

A lo largo de la entrevista, Belén Mora también se tomó un momento para agradecer el constante apoyo de su pareja, Toto Acuña. “Siento que con el Toto tenemos una relación tan bacán, que él me dice que tengo que estar tranquila y a mí eso me da toda la calma”, aseguró, reconociendo que esta seguridad le ha dado la fuerza para afrontar el embarazo con optimismo.