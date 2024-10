Comparte

Daniela Nicolás, actriz, modelo y Miss Universo Chile 2020, se encuentra viviendo un momento especial en su vida personal.

La reconocida copiapina se ha sincerado sobre su nueva relación amorosa, la cual ha sorprendido a sus seguidores por la profunda conexión que ha desarrollado con su pareja.

En una reciente entrevista con Página 7, Daniela compartió detalles sobre esta nueva etapa en su vida, afirmando que se siente plena y feliz.

“Empezamos este año, estamos muy felices, estamos muy enamorados“, declaró la actriz, quien también ha participado en teleseries como “Mamá Mechona” y “Veinteañeros a los 40”.

Daniela Nicolas y su relación diferente y sana

Lo que más ha llamado la atención es cómo Daniela ha descrito su vínculo amoroso como algo completamente distinto a lo que había experimentado antes.

“Es una relación muy diferente a las que he tenido antes, es una relación muy sana, él es muy bueno, me quiere mucho“, expresó la actriz de 32 años, dejando claro que este romance ha traído paz y estabilidad a su vida.

La también periodista reveló que conoció a su pareja gracias a un amigo en común, quien los presentó.

“Nos conocimos por un amigo en común, él es mi vecino (…) así que mi amigo nos obligó a salir y desde ahí nunca más nos separamos“, comentó la expanelista de “Más Vivi Que Nunca”.

Vidas diferentes, pero complementarias

Daniela también habló sobre cómo su pareja, quien prefiere mantener un perfil bajo, ha manejado la fama que la rodea.

“Él es muy bajo perfil, le gusta mantenerse así, pero le encanta lo que hago, me motiva a hacer cosas“, explicó la actriz.

A pesar de provenir de mundos diferentes, Daniela valora las conversaciones y la dinámica que tienen.

“Cuando llegamos a la casa después de trabajar, es muy choro porque tenemos temas completamente distintos para hablar“, señaló.

La actriz destacó que, aunque su vida pública puede ser intensa, ambos se han comprometido a mantener un equilibrio entre lo privado y lo expuesto.

“Él entiende que soy una persona que está expuesta, pero eso no quita que tengamos una vida privada juntos”, expresó.

¿Un futuro en Europa?

El futuro de la pareja también parece muy prometedor. Daniela reveló que su pololo actualmente se encuentra en Europa, y aunque por compromisos laborales ella tuvo que quedarse en Chile, pronto viajará para reencontrarse con él.

“Él se fue a Europa, así que yo me tuve que quedar por temas de trabajo (…) pero me voy el 26 de noviembre para estar un par de meses con él, y después me devuelvo para seguir trabajando“, compartió la actriz.

Los planes de la pareja incluyen un emocionante segundo viaje a París, donde su novio tiene una pasantía.

“Ya está todo organizado. El segundo viaje será en París, ya que él tiene una pasantía“, concluyó Daniela, dejando claro que el romance está lleno de aventuras y proyectos a futuro.