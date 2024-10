Comparte

El reality Gran Hermano sigue sorprendiendo a sus espectadores con giros inesperados y situaciones de alta tensión.

Este lunes, Manuel Napoli se convirtió en el centro de atención tras verse fuertemente afectado por la eliminación de su compañera y amiga cercana, Alexandra ‘Chama’ Méndez.

Con el 69,83% de las votaciones del público, la venezolana abandonó la “casa más famosa del mundo”, dejando a Manuel sumido en una crisis emocional.

A lo largo del reality, ambos habían forjado una relación especial, y su salida provocó una serie de eventos que nadie esperaba.

Los conflictos que desencadenaron la crisis en Gran Hermano

Tras la partida de ‘Chama’, Manuel Napoli comenzó a tener roces con otros concursantes, en especial con Michelle Carvalho, lo que generó un ambiente aún más tenso dentro del encierro.

Sin embargo, el verdadero quiebre llegó cuando, apenas minutos después de la salida de Alexandra, desde el exterior de la casa se escucharon unos gritos que dejaron a todos en shock.

“Manu, vete, no te quedes”, fue la frase que resonó desde afuera, pronunciada por la misma ‘Chama’.

Estas palabras generaron un fuerte impacto en Manuel, quien no dudó en expresar lo que sentía en ese momento: “Si ella me ha dicho eso, me voy a ir”, afirmó, dejando a sus compañeros y al público en incertidumbre sobre su futuro en el programa.

La difícil decisión de Manuel Napoli

Luego de escuchar a ‘Chama’ desde el exterior, Manuel se tomó su tiempo para reflexionar sobre su continuidad en el reality.

Con la cabeza llena de dudas y emociones encontradas, el influencer declaró: “Es una decisión muy difícil para mí (…) he intentado escuchar muchas cabezas, porque solo es complicado, pues me estoy volviendo loco”.

A pesar de su deseo de mantenerse fiel a sus objetivos dentro del programa, la incomodidad emocional que sentía tras la partida de Alexandra se hizo cada vez más evidente.

“Hace tres semanas, cuando se fue Chama, lo pasé mal, pero tenía mi sueño en la cabeza e intenté superar el dolor”, confesó.

Finalmente, el concursante optó por lo que consideró la mejor salida tanto para él como para el resto de los participantes.

“Es mejor que me vaya porque estar incómodo no es bueno para ambas partes”, explicó, confirmando así su decisión.

“Quiero ser una persona real (…) pienso con el corazón, no con la cabeza”, agregó, despidiéndose de sus compañeros con estas emotivas palabras.