El mundo de la telerrealidad en Chile se encuentra en plena efervescencia con Canal 13 y Chilevisión (CHV) liderando la competencia.

Mientras tanto, los rumores sobre un posible regreso de Mega al formato reality show han comenzado a circular, lo que ha generado expectación entre los fanáticos de este tipo de programas.

El productor ejecutivo de Entretención de Mega, César Carreño, abordó este tema en una reciente entrevista con El Filtrador, aclarando si la señal de Bethia está considerando sumarse a esta nueva era de realities.

El éxito pasado de Mega en telerrealidad

No es ningún secreto que Mega ha cosechado grandes éxitos en el mundo de los realities. Títulos como Amor a prueba (2014), ¿Volverías con tu ex? (2016) y Doble tentación (2017) no solo fueron populares, sino que también ayudaron a posicionar al canal en lo más alto del entretenimiento nacional.

En aquellos años, estos programas lograron captar la atención del público, generando altos niveles de audiencia y debate en redes sociales.

Sin embargo, los tiempos han cambiado, y la competencia ahora es más dura que nunca. Actualmente, Canal 13 domina la conversación con su reality “Ganar o Servir“, y ya comenzó a grabar un nuevo programa titulado Palabra de Honor.

CHV, por su parte, está próximo a finalizar la segunda temporada de “Gran Hermano“, consolidándose como un fuerte rival en este ámbito.

Mega frente a la competencia: ¿un nuevo reality en camino?

Consultado sobre si Mega se uniría a esta batalla por la audiencia, César Carreño fue cauto en su respuesta.

“Es un formato que nos dio buenos resultados y posicionó a Mega en una parrilla distinta”, recordó, destacando que los realities contribuyeron al éxito de la señal en combinación con la llegada de Quena Rencoret y su dominio en las teleseries.

Sin embargo, Carreño no evitó mencionar los desafíos económicos que implica producir un reality show de calidad.

“Realizar un reality es un proceso muy costoso, oneroso, por decirlo de alguna forma. No sé si están los tiempos para realizar ese tipo de inversiones, más aún considerando que Mega tiene ahora la responsabilidad del Festival de Viña del Mar“, explicó el productor.

Pese a ello, Carreño dejó claro que no cierran las puertas por completo. “Los realities son formatos súper atractivos y a la gente les gustan, pero hoy la competencia está dura con Canal 13 y CHV”, comentó.

Si bien la decisión final dependerá de la plana ejecutiva, el productor no descartó la posibilidad de que en algún momento el canal sorprenda con un reality novedoso, distinto y llamativo.