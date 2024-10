Comparte

Recientemente, Luciano Cardoso, más conocido como Maluco, participó como invitado en “Todo va a estar bien” y habló sobre diferentes temas.

En tanto, le consultaron sobre la crisis de seguridad en la que está envuelta Chile y él lo comparó con el país que conoció hace 25 años.

“Yo llegué hace 25 años y Chile era un país tranquilo, donde veía a los carabineros en la esquina y te entregaban información. No había esa mala onda”, comenzó diciendo.

“Lo taxis los paraba en la calle feliz, pero 25 años después veo la situación migratoria y como está el descontrol por circunstancias que yo no tengo que hablar, pero no me gusta como está. Chile está igual que una favela”, agregó.

Asimismo, recalcó “hay mucha violencia sin necesidad, personas buenas queriendo trabajar, personas malas haciendo desorden. No está tan bueno como antes”.

“La libertad de antes, de poder caminar tranquilo por la calle. Hoy está muy complejo salir de noche, las conductas han cambiado, las armas han cambiado, el sistema nervioso de las personas han cambiado”, añadió.

Finalmente, dio su visión más entusiasta y positiva al respecto “todos los cambios son positivos y el país se está acostumbrando, está creciendo. Tenemos tanta energía positiva que yo creo que vamos a dar vuelta la situación, vamos a salir adelante. La delincuencia no nos puede ganar”.