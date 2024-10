Comparte

La lista de reclutados para el nuevo reality show del 13 va en aumento. Porque hoy se anunció al octavo reclutado confirmado para “Palabra de honor”. Se trata de Rubí Galusky, quien ingresará al nuevo proyecto animado por Karla Constant y Sergio Lagos.

Los siete confirmados hasta ahora son Miguel Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde y Andrés Caniulef, al que hoy se agrega la ex integrante de “¿Volverías con tu ex?”.

Cabe recordar que Rubí se hizo conocida al participar en el mencionado reality show de Mega, el año 2016, y saltó a la fama cuando agredió con una bofetada a la modelo argentina Yuli Cagna, con quien se encontrará en el nuevo proyecto de telerrealidad del 13. Este hecho, la figura televisiva lo recuerda así, “la cachetada fue una excusa, me aproveché que ella me estaba molestando y como llegué media borracha, le pegué porque me quería ir”.

A lo anterior añade, “esta vez no haría algo así, ni con ella ni con ningún otro participante, porque ahora quiero llegar hasta el final”, destacando que “quiero quedarme, aunque no necesariamente ganarlo, porque sé que no seré la mejor competidora física, pero sí quiero llegar al final”. Y entre risas declara que “esta vez voy a dejar que me cacheteen, para que sean ellas las que se vayan”.

En relación a Yuli Cagna, manifiesta “no tengo ningún problema con ella. Creo que lo que pasó es parte del pasado, fue parte de mi show. No tengo nada en contra de ella, pero somos muy distintas. A ella le gustan otras cosas, y no sé si nos vamos a llevar bien o mal. En todo caso, insisto, por mi parte no tengo nada contra ella”.

En estos ocho años, la modelo ha viajado entre Estados Unidos, México y Chile. “He sido bien errante. Vivo con los pololos que tengo, después termino y me voy. Me crié en Estados Unidos, por lo que conozco bien allá, pero prefiero vivir en Chile. Hoy mi mamá, mi padrastro y mi hermana viven en México”.

De cara a su ingreso a “Palabra de honor”, la mujer de 33 años de edad, revela que “estoy más madura y también medito. No puedo asegurar que voy a entrar más tranquila, pero sí estoy más madura. Ya no bebo como lo hacía antes. Creo que antes era alcohólica, porque tomaba todos los días, me levantaba y me acostaba tomando cerveza. Ahora ya no es así”.

Acerca del formato del reality, un tipo de academia militar que buscará corregir a personajes muy rebeldes, Rubí comenta que “soy muy rebelde. Si me dicen que me levante a las cinco de la mañana, me va a costar mucho hacerlo, pero igual lo intentaré. Hay reglas que soy capaz de cumplir y otras no. Si me hacen bañarme con agua helada, creo que no soy capaz de hacerlo. Sin embargo, soy una mujer fuerte de espíritu y lo intentaré igual”.

Rubí añade, “obviamente sé que no voy a ganar el reality porque no soy la mejor participando en competencias físicas, pero voy a dar lo mejor de mí. A lo mejor entrenando todos los días, puedo mejorar y dar una sorpresa”.

Camila Briceño, el nombre real de Rubí, se refiere a su gran amor, aunque ahora no está con él: “Es un morenazo precioso que te mueres… él vive en Las Vegas. Es un tremendo hombre, yo creo que somos almas gemelas. No he tenido ninguna relación seria de verdad, solo este chico que me robó el corazón, y yo a él”.

Y aclara que “por ese hombre fui capaz de viajar mil veces para verlo, sólo por él. Pero ahora no nos hablamos porque su ego es muy grande, voy a dejar que se dé cuenta que la está ca… Ojalá que no sea demasiado tarde cuando se dé cuenta, porque yo soy virgo y cuando me aburro de una persona, no hay vuelta atrás. Soy drástica”.

Luego reflexiona, “creo que voy a terminar casándome con él. Él siempre será el amor de mi vida. Me gustaría casarme antes de los 40 años, o incluso después, como la Kenita Larraín”, añadiendo que “me gustaría ser mamá algún día, pero todavía no. Tenía un perrito chihuahua y se lo tuve que regalar a mi mejor amigo. Ahí me di cuenta que no estoy preparada todavía para ser mamá”.