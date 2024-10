Comparte

Titi García-Huidobro, conocida locutora radial y figura televisiva, sorprendió con una impactante confesión que ha remecido la industria del espectáculo chileno.

En una íntima conversación con Luis Jara en el programa “Al piano con Lucho”, la comunicadora relató uno de los episodios más difíciles de su vida: haber sido víctima de acoso sexual por parte de una persona con un “cargo importante” en la televisión.

Durante la entrevista, García-Huidobro reveló que la desagradable experiencia ocurrió cuando apenas tenía 20 años y daba sus primeros pasos en el mundo de las comunicaciones.

Aún siendo una joven que necesitaba el trabajo, se enfrentó a una decisión desgarradora: callar o perder su empleo.

“Es súper incómodo, sobre todo en una época donde no se hablaba mucho del tema. Me preguntaba: ‘¿me hago la gil y sigo adelante? ¿Agarro mis cosas y me voy? ¿Enfrento a este personaje con un cargo importante?’”, recordó con visible emoción.

Su relato dejó en claro que el miedo a las represalias y la falta de apoyo fueron factores clave para no denunciar lo sucedido en ese momento.

Titi García-Huidobro y el precio del silencio

La decisión de no denunciar el acoso estuvo marcada por la necesidad económica y las dinámicas de poder en la industria televisiva.

“Me callo porque no podía perder ese trabajo. El poder de ciertos personajes te hace pensar: ‘bueno, ¿quieres tu programa?’, reflexionó.

A pesar de intentar soportar la situación, la locutora finalmente tomó la difícil decisión de abandonar su empleo, lo que la dejó con una profunda sensación de impotencia y autocrítica.

“Te empiezas a cuestionar si diste alguna señal para que esa persona creyera que tenía el derecho de sobrepasarse. Me sentía impotente por no haber enfrentado la situación en ese momento”, confesó García-Huidobro, demostrando que las secuelas emocionales de este tipo de situaciones pueden ser devastadoras.

Un cambio de actitud

Aunque su familia nunca supo de lo ocurrido, la conductora de televisión explicó que, de volver a enfrentar una situación similar hoy en día, su reacción sería completamente diferente.

Con firmeza, aseguró que no toleraría ningún abuso: “Lo mando a la cresta. Le doy un cachetazo, le hago saber que no puede meterse con uno por ser superior”.

Las palabras de Titi García-Huidobro han generado un fuerte eco en los medios y entre los seguidores de la comunicadora, quienes han manifestado su apoyo ante esta valiente confesión.

