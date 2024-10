Comparte

En la más reciente emisión de “Podemos Hablar” de CHV, la animadora y figura televisiva Pamela Díaz se encargó de desmentir categóricamente los rumores que circulan acerca de un supuesto romance con el exfutbolista Esteban Paredes. Las especulaciones habían sido difundidas por la modelo Adriana Barrientos, quien afirmó que ambos fueron vistos en una situación comprometedora durante una fiesta.

Pamela Díaz no dudó en responder a estas afirmaciones, criticando duramente a Barrientos por sus declaraciones. “El comentario fue de alguien que para mí es una persona muy mala leche, que no tengo ningún tipo de contacto con ella, que es Adriana Barrientos,” señaló Díaz durante el programa.

La animadora continuó relatando lo sucedido y desmintió las acusaciones, negando cualquier tipo de relación amorosa con Esteban Paredes. “Adriana dijo que en una fiesta me habían visto con Esteban a los besos, que bailamos, que teníamos un romance, que había fotos y videos. Adriana, todavía la estoy esperando. Me encantaría que las mostraras,” agregó con ironía.

Pamela Díaz negó supuesta relación con Esteban Paredes

Pamela Díaz aclaró que, aunque efectivamente estuvo en una fiesta junto a Esteban Paredes, lo ocurrido fue en un contexto completamente amistoso y sin ningún tipo de romance. Relató que fue una noche en la que disfrutó con un grupo de amigos, pero que las versiones de Barrientos no reflejan la realidad.

“Fue una fiesta con un grupo grande de amigos, éramos como 12 o 14 personas. Lo pasé increíble, pero no hubo ningún romance. Me emborraché, lo pasé bacán, y mis amigos me llevaron a casa,” contó entre risas, desmintiendo los rumores de cualquier tipo de relación amorosa.

La tensa relación entre Pamela Díaz y Adriana Barrientos

Además de desmentir el supuesto romance con Esteban Paredes, Pamela Díaz también se refirió a su actual relación con Adriana Barrientos, revelando que anteriormente se llevaban bien, pero que con el tiempo la situación cambió. Según la “Fiera”, Barrientos incluso le habría pedido ayuda para acercarse a Esteban Paredes en el pasado, un intento que no resultó como ella esperaba.

“Yo me llevaba muy bien con ella, hicimos un ‘Sin Editar’ y todo estaba muy bien. No sé qué le pasó, pero en algún momento me pidió que la ayudara a acercarse a Esteban. Le di el teléfono de él, pero no la llamó, llamó a otra persona,” relató Díaz, provocando risas entre los presentes en el programa.