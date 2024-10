Comparte

La reconocida animadora y periodista Ivette Vergara rompió el silencio sobre su polémica salida de Televisión Nacional de Chile (TVN), luego de años trabajando en el área deportiva del canal.

En una reciente entrevista con El Mercurio, la comunicadora se mostró visiblemente afectada por la forma en que se gestionó su desvinculación, asegurando que lo que más le dolió fue no poder despedirse en pantalla.

El pasado 27 de septiembre se confirmó la salida de Vergara del canal estatal, un hecho que tomó por sorpresa a sus seguidores y generó controversia en redes sociales.

A pesar de que la periodista inicialmente agradeció a sus colegas a través de sus plataformas digitales, en esta entrevista decidió abordar el tema en profundidad.

Ivette Vergara: “Ni siquiera me dejaron terminar mi contrato en pantalla”

Ivette Vergara no escatimó en palabras al describir su decepción. “No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó“, confesó con firmeza.

La comunicadora explicó que llegó a TVN en medio de una administración que la acogió tras la salida de Karen Doggenweiler, pero que su relación con la nueva directiva fue muy distinta: “Me voy con una que ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla“, expresó.

Uno de los puntos más críticos de sus declaraciones fue su descontento con la falta de equidad de género en la estación, particularmente en áreas clave como Deportes.

“Lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN“, criticó Vergara, quien destacó que en un canal público la inclusión debería ser una prioridad.

Las críticas de Vergara a TVN

Ivette también lanzó un dardo directo hacia las decisiones internas del canal y el discurso de equidad de género que, según ella, no se refleja en la realidad de TVN.

“Cuando escucho a este gobierno hablar de equidad de género y la directora ejecutiva llega al canal con el mismo discurso, pero no se refleja en la práctica, ¿de qué estamos hablando?“, cuestionó la periodista.

Vergara comparó su situación con la vivida por su colega Karen Doggenweiler, quien dejó el canal para integrarse a Mega tras sentirse desaprovechada en la estación pública.

“Esto es lo mismo que le pasó a Karen, que estuvo años en el canal sin ser utilizada. No entiendo cómo el directorio no se da cuenta de que tiene jugadores sin aprovechar“, agregó la comunicadora, poniendo en duda la gestión del canal.

Ivette Vergara finalizó la entrevista con una profunda reflexión sobre el trato recibido en sus últimos meses en TVN.

“Me voy de un canal que no me valoró“, concluyó, manifestando su decepción por el proceso de desvinculación y la falta de apoyo hacia las mujeres en el medio.