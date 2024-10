Comparte

Angélica Sepúlveda, conocida por su fuerte carácter en el mundo de los realities, acaba de dar un paso importante en su vida personal y profesional tras enfrentar un delicado momento familiar.

La Fierecilla de Yungay compartió con sus seguidores la difícil decisión que tomó luego de que su padre enfrentara serios problemas de salud.

La radical decisión que tomó Angélica Sepúlveda

A través de su cuenta de Instagram, Angélica reveló que decidió mudarse a Santiago para buscar nuevas oportunidades laborales, con el fin de ayudar a su familia en este complicado proceso de rehabilitación.

“Llegué a Santiago y me recibió con una maravillosa lluvia de energía renovadora. Me vine del sur con mi corazón puesto en la rehabilitación de mi papito”, comentó la exchica reality.

En su mensaje, Sepúlveda dejó claro que la situación no ha sido fácil. Confesó que le costó mucho despedirse de su familia en el sur, pero era necesario para poder financiar los tratamientos médicos de su padre.

“Me costó mucho, chiquillos y chiquillas bellas, despedirme de mi familia, pero sin lucas no hay terapias particulares”, expresó.

Además, detalló que dos de sus hermanas también han hecho sacrificios, pidiendo permiso sin goce de sueldo para poder acompañar a sus padres durante este difícil momento.

Sepúlveda, por su parte, decidió instalarse en un pequeño departamento en Santiago Centro para estar más cerca de sus nuevos proyectos.

“No tengo auto en la capital, así que me muevo en metro para todos lados. No se sorprendan cuando me encuentre con ustedes”, agregó con humor.

Los nuevos proyectos de Angélica Sepúlveda

Pero no todo son malas noticias. Angélica Sepúlveda también adelantó que, a pesar de las dificultades, está entusiasmada con un nuevo proyecto profesional.

Debutará como animadora en un programa que promete ser “desordenado” y muy participativo.

“La próxima semana comenzamos una aventura diferente, seré animadora, pero todo será sorpresas y ya les iré contando más detalles”, aseguró la famosa.

Con su característica actitud positiva, Sepúlveda concluyó su publicación agradeciendo el apoyo de su comunidad virtual y mostrando su optimismo frente a los desafíos que vienen. “Sé que Dios nos tiene un caminito hermoso para recorrer y quiero que mi familia virtual también sea parte de él”.”Angélica Sepúlveda tomó una drástica decisión tras los problemas de salud de su padre y anunció su nuevo proyecto como animadora.”