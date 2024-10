Comparte

Este miércoles, la casa de “Gran Hermano” vivió un momento de gran tensión, que finalmente detonó, dejando a Yuhui Lee en placa de eliminación, sin posibilidad de ser salvado.

La situación se originó luego de que Carlyn Romero recibió una inesperada llamada del temido teléfono rojo.

Esto terminó afectando directamente a Yuhui Lee, uno de los concursantes más queridos del programa.

La venezolana tuvo que tomar una difícil decisión tras responder al teléfono rojo, una de las dinámicas más temidas del reality.

El desafío era elegir a uno de sus compañeros para enviarlo directamente a la placa de eliminación.

Esto, sin posibilidad de ser salvado por el líder de la semana ni de participar en la competencia de salvación.

¿Por qué Carlyn eligió a Yuhui Lee?

Después de unos segundos de reflexión, Carlyn decidió nominar a Yuhui Lee, argumentando que, dada su popularidad, lo más probable era que fuera salvado por el público.

“A la persona que voy a elegir, será porque sí o sí va a ser salvada y porque en algún momento estuvo en mi posición”, explicó.

Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por el chef de origen chino, quien hasta ese momento había mantenido un récord impecable, nunca habiendo sido nominado.

Inmediatamente después de la nominación, la reacción de los demás concursantes no se hizo esperar.

Miguel, uno de los favoritos del público, mostró su descontento: “Le quitas el invicto a Yuhui, mándame a placa a mí”, pidió con frustración.

Yuhui molesto y no acepta las disculpas

Carlyn, al darse cuenta de la incomodidad de su compañero, intentó explicar que su intención no era maliciosa.

Según ella, Yuhui era uno de los concursantes más fuertes y favoritos del público, lo que le aseguraba ser salvado.

“No es por mala onda ni nada, es porque sí o sí vas a ser salvado, eres uno de los favoritos, no solo lo pienso yo, creo que lo piensa la mayoría de mis compañeros”, explicó.

Sin embargo, Yuhui se mostró claramente molesto por la situación. “Está bien, pero no me gusta esa forma en la placa”, le respondió de manera tajante.

Cuando Carlyn intentó disculparse, el ex “Master Chef” fue aún más directo: “No acepto tus disculpas”, dejando claro que no estaba conforme con la explicación.

Carlyn terminó en lágrimas tras el conflicto

La decisión de Carlyn no solo provocó tensión con Yuhui, sino que también generó comentarios de sus otros compañeros.

Después de ser cuestionada por varios de ellos, la venezolana terminó llorando en su habitación.

Felipe intentó calmar el llanto de Carlyn, en medio de las múltiples críticas que recibió al interior de la casa.