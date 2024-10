Comparte

Como es sabido, Coté López no ha tenido su mejor año, puesto que ha tenido que enfrentar varios episodios difíciles.

En tanto, luego de 18 años, le puso fin a su matrimonio con Luis Jiménez, debió lidiar con el fallecimiento de su abuela y además, recientemente tuvo que operarse.

Ahora, que al parecer estaría en reposo, subió un post a su Instagram y escribió lo siguiente: “Hola hola!! Estoy sin hacer nada, cuénteme su drama y yo les doy un consejo o háganme preguntas… o lo que sea en verdad jajaja los leo”.

Frente a ello, una usuaria le escribió “tu vida se ve perfecta, ¿qué es lo más difícil que has vivido?”, a lo que la empresaria contestó con toda sinceridad.

Al inicio dejó en claro que su vida no sería perfecta “mi vida no tiene nada de perfecta. He vivido el peor año de mi vida y estoy pasando por el peor duelo de mi vida”.

Tras ello, la creadora de “Clo” agregó “solo intento sobreponer lo bueno siempre”.

Como era de esperarse, muchos usuarios reaccionaron a sus palabras y le extendieron su apoyo a Coté.