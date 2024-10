Comparte

Daniela Aránguiz nuevamente reafirmó que se niega a firmar el divorcio con Jorge Valdivia, pese a llevar cerca de dos años separados.

En una reciente emisión del programa “Sígueme” de TV+, la influencer sorprendió al público al realizar una contundente declaración sobre su proceso de divorcio con el exfutbolista. Durante la conversación, mientras se discutía la relación entre Luis Jiménez y Cote López, la ex “Mekano” aprovechó para referirse a su propia situación matrimonial, revelando que no está dispuesta a firmar los papeles de divorcio.

“Yo nunca te voy a firmar el divorcio, Jorge Valdivia, te vas a morir siendo mi marido”, afirmó Aránguiz en el programa, dejando en claro su negativa a poner fin legalmente a su relación con el ex deportista. Las palabras sorprendieron tanto al panel como a los televidentes, quienes ya conocían los problemas entre la ex pareja.

Daniela Aránguiz niega el divorcio a Jorge Valdivia

Lejos de quedarse en una simple declaración, Daniela Aránguiz fue más allá y reafirmó su postura con un tono categórico: “Ni por toda la plata, aunque me pases todas las propiedades que tenemos, no te firmo el divorcio”. Estas palabras indican que, a pesar de los avances en los trámites de divorcio, el proceso podría estancarse indefinidamente debido a la firme decisión de Aránguiz de no seguir adelante con la separación legal.

La relación entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz es tema de conversación en los medios durante los últimos meses, con rumores de tensiones e incluso conflictos judiciales tras la ruptura definitiva.

Además de reiterar que se niega a firmar el divorcio de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz también adelantó que ambos tendrán un reencuentro público en la próxima Teletón, evento en el cual ambos participarán. Sumado a esto, mencionó que Luis Jiménez y Coté López, quienes también han sido centro de atención mediática, estarán presentes en el evento solidario.