Como es sabido, varias figuras de la televisión se han sumado a las páginas de contenido para adultos.

Este fin de semana, fue nada menos que Cathy Barriga, quien en medio de su arresto domiciliario, anunció su llegada a “On Fayer Latam”.

Bajo ese contexto, en “Hay que decirlo!”, Pamela Díaz dio su opinión “sin filtro” sobre las personas que trabajan con estas plataformas.

Al inicio, dejó en claro que, desde su punto de vista, quienes requieren de crear contenido erótico, no tendrían las habilidades para dedicarse a otras cosas.

“Son personas que no les da un poco para ser otra cosa (…) como estoy criada, como soy, yo siento que esto me traería un costo”, comenzó diciendo.

Asimismo, sostuvo que ella tiene claro que si hace algo así generaría mucho dinero, sin embargo, no va con sus valores y le perjudicaría en su trabajo.

“Hay una libertad para mostrar lo que quieras, pero así como no me importa nada, algún día puede traer consecuencias”, explicó.

Tras ello, comentó que cree que está mal obtener dinero de esta forma y que se normalice este “negocio fácil”.

“Se normaliza el hecho que a estas plataformas entran muchas personas, es como me va mal y muestro una pechuga, no po’ si no es normal”, recalcó.

Finalmente, expresó que entiende a las mujeres o madres que hacen estas cosas para costear el tratamiento de algún familiar “es justificable alguien que tenga un hijo enfermo”.