Recientemente, Cecilia Bolocco participó de un móvil del programa “Hay que decirlo!” de Canal 13.

En tanto, mientras estaban promocionando la Feria Velvet, aprovecharon de hablar del auge del mundo del espectáculo en televisión y ahí le preguntaron a la exMiss Universo de ello.

Específicamente, le consultaron si es que estaría dispuesta a ser parte de un programa de farándula, a lo que ella respondió con toda sinceridad.

Al inicio, dejó en claro que no estaría interesada en algo así y que no le gusta la farándula.

“No, la televisión para mí ya está fuera de agenda, no me dan los tiempos”, aseguró.

“La farándula a mí no me entretiene mucho, me encanta leer, pero chismes no me interesan”, explicó,

Tras ello, recordó que en un momento de su vida hablaban mucho de ella, por lo que decidió no leer nada de entretención.

“En una época fui muy protagónica y tomé una fuerte determinación de nunca leer”, cerró Bolocco.