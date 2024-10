Comparte

Sigrid Alegría vuelve a acaparar miradas, esta vez por su impactante cambio de look para su próximo papel en la nueva teleserie nocturna “Hermanos Casablanca“.

La actriz, quien recientemente finalizó su participación en “Como la vida misma”, dejó atrás el estilo de Soledad para sumergirse en su nuevo personaje.

Ahora la destacada intérprete se luce con una larga cabellera rubia, que ya ha dado de qué hablar en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete agradeció a su estilista, José Luis, quien ha sido parte esencial en la creación de sus icónicos looks a lo largo de su carrera.

“Te conozco desde mi primera teleserie. Me y nos acompañas en cada teleserie desde entonces, y me ayudas a crear el look de mis personajes”, comentó Alegría.

El regreso de Sigrid a la teleserie nocturna

El nuevo proyecto de Mega, que será transmitido en la franja prime, ha generado grandes expectativas.

“Hermanos Casablanca” marcará el regreso de Sigrid Alegría a las teleseries nocturnas, donde compartirá pantalla con Francisco Melo y Francisco Reyes, dos de los actores más destacados de la industria chilena.

Cabe recordar que esta trilogía de actores ya trabajó junta en el exitoso drama “¿Dónde Está Elisa?“, emitido por TVN hace más de una década.

Aquí puedes ver su nuevo look: