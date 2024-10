Comparte

Como es sabido, Jorge Valdivia fue acusado de una presunta agresión sexual en la madrugada de este lunes.

Bajo ese contexto, hoy en “Mucho Gusto” hablaron de ello y José Antonio Neme reveló la postura de Daniela Aránguiz sobre esta acusación.

“Me llegó información de Daniela Aránguiz. Hablé con ella muy temprano, ella hoy día es rostro de nuestro canal. Le mando un abrazo grande, porque le tengo mucho cariño a ella”, comenzó diciendo.

“Me dice ‘José, yo me quiero desmarcar de esto, estoy absolutamente impactada, me parece que la denuncia es súper grave’ y me autoriza a que yo transparente esto: me dice que ‘mi rol hoy día es contener a mis hijos, mis hijos están súper shockeados con todo este escenario’, independiente del resultado que esto tengo”, agregó.

Tras ello, recalcó la posición de Aránguiz y aprovechó de enviarle un saludo “ella está sumiendo su rol de mamá como siempre lo ha hecho, con mucha hidalguía, así que te mando un beso, Dani. Te quiero mucho”.

Finalmente, comentó que “dice que no estaba al tanto y que se enteró a través de los medios de comunicación”.