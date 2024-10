Comparte

Pamela Díaz no pudo contener las risas luego de vivir uno de los momentos más divertidos y sorprendentes en su propia casa.

Su hijo, Mateo Neira Díaz, de tan solo 17 años, decidió adelantarse a las celebraciones de Halloween y apareció con un disfraz que dejó a todos sin palabras.

A través de sus historias de Instagram, la animadora conocida como La Fiera mostró el preciso momento en que su hijo entró a su habitación con un atuendo… ¡bastante inusual!

El adolescente decidió disfrazarse nada menos que de un órgano sexual masculino, desatando risas tanto en su madre como entre sus seguidores.

La reacción de Pamela Díaz

En el video, Pamela no ocultó su asombro y entre carcajadas se preguntó en tono de broma: “De verdad me pregunto… ¿estoy criando bien? (…) Llega a mi habitación, así como si nada“.

Entre risas, Pamela le preguntó a su hijo: “¿Tú te sentí bien? No, no, no, no, no, no… ¿No te da vergüenza?”, a lo que Mateo, sin inmutarse, respondió: “Ayer salí con esta hueá. Ayer fui a la casa de mi amigo así”, causando aún más risas entre sus seguidores.

Lejos de sentirse apenado, el joven incluso dio una vuelta completa para que su madre y todos sus fans pudieran apreciar su hilarante disfraz en todo su esplendor.

Aquí puedes ver el singular disfraz: