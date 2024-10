Pincoya revela la millonaria suma que cobra tras su paso por 'Gran Hermano': "Ahora puedo negociar"

Comparte

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, sigue generando titulares tras su salida de “Gran Hermano”.

Esta vez, la exchica reality sorprendió al revelar la millonaria cifra que cobra actualmente, tras haber estado seis meses en el encierro más famoso de la televisión chilena.

Durante su participación en el programa de YouTube “El juego de la Botota“, la oriunda de Chiloé no tuvo reparos en hablar sobre lo que fue su sueldo en “Gran Hermano” y lo que aprendió de esa experiencia.

Pincoya aseguró que recibió un total de 12 millones de pesos por todo su tiempo en el reality de Chilevisión, lo que equivale a dos millones mensuales.

A pesar de haber sido una de las favoritas del público y ganar gran popularidad, la también apodada “Reina de Chiloé” confesó sentirse decepcionada por lo que ganó.

“Pensé, ‘me cagaron’. Porque a mí me pagaron 12 millones por los seis meses que estuve encerrada, aguantando a estos cabros que no lavaban su ropa, toda hedionda, los calzones botados en el baño… y me cagué de hambre”, expresó con su característico tono directo.

Las nuevas exigencias de Pincoya

En la misma entrevista, Pincoya dejó claro que sus días de cobrar poco han quedado atrás. Al ser consultada sobre si volvería a entrar a un reality show, respondió sin titubeos que ahora su valor es mucho más alto.

“Ahora puedo negociar. Si no me pagan 100 palos, no voy ni cagando, en un mes, obvio. Si yo les voy a hacer el show… por eso no me han llamado, yo creo”, comentó entre risas, dejando claro que su fama actual le permite exigir una cifra mayor a lo que recibió en ‘Gran Hermano’.

Además, recordó con humor uno de los dichos de su abuela: “Mi finada abuela decía, ‘la primera vez, tú caes como hueona; la segunda vez, tú ya sabes que no es así’”, cerró.