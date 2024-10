Comparte

Recientemente, Carla Ballero, la panelista de Sígueme de TV+, habló sobre los comentarios que recibe en las redes sociales.

En tanto, sostuvo que muchas veces la critican por su físico y le envían mensajes muy “fuertes”.

Asimismo, cuestionó la “sororidad” de las mujeres, puesto que la mayoría del “hate” viene de parte de ellas.

“Independiente de eso, a mí me parece que las mujeres en general… Lo de ‘sororidad’ para mí no existe, lo he dicho muchas veces. No me lo creo para nada. Creo que opinar de otro tiene que ver desde la envidia, la inseguridades de uno mismo”, comenzó diciendo.

En la misma línea, Ballero agregó “siempre se los he dicho, yo recibo cosas en mi Instagram (…) la gente me escribe unas cosas en los comentarios, cuando los veo me dicen: ‘estás con pasta base, pastera, drogadicta, negra, anoréxica’. Y lo que estoy hablando es lo que puedo decir”.

Bajo ese contexto, sostuvo que es muy importante el amor propio, ya que cuando uno es seguro de sí mismo, da lo mismo lo que digan los demás.

“Yo creo que una como mujer tiene que amarse, y eso es un proceso súper complejo, unas lo logran, otras no lo logran. Cuando una se ama lo que te puedan decir hasta tus hijos, da lo mismo porque una es segura con lo que es. Más allá de tu física, no por linda eres buena”, aseguró.

Finalmente, aprovechó la instancia para aconsejar a los televidentes “a quienes pretenden esperar, leer o escuchar algún buen comentario acerca de ustedes, eso se lo tiene que dar a sí mismo. Es uno quien se quiere, uno es quien se da amor. El resto, lo siento, pero no hay que esperar nada”.