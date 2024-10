Comparte

Recientemente, Don Francisco se robó gran parte de la atención de las redes sociales.

Esto, porque contó en su Instagram su secreto mejor guardado sobre su trayectoria en el mundo de la televisión.

En tanto, precisó que el primer premio que le dieron como animador, es decir, es sus inicios, al parecer, no se lo merecía.

“Esto no lo he contado nunca, son mis comienzos en la televisión. Nunca nadie me había entregado un premio y un día fui a un lugar, que es conocido por los espectáculos, se llama Teatro Caupolicán”, comenzó diciendo.

Tras ello, contó que se trataba del “Micrófono de Oro”, el cual se les daba a los mejores locutores.

“A la salida, me encontré con el productor, el que estaba haciendo la fiesta, que era argentino. Me dijo ‘che entonces me ha costado tanto hacer aquí. Esto ha sido tan difícil, vos sabés. Te voy a decir una cosa, vos chico estás empezando, vos no recibiste nunca un premio’”, relató.

“Me dijo ‘te voy a regalar un micrófono de oro que me sobró, porque no asistió el ganador’”, agregó.

“Mi primer premio me lo dieron del bolsillo del productor, no me lo había ganado para decirle la verdad”, cerró Don Francisco.

Revisa la publicación de Don Francisco