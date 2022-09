Comparte

Cristián de la Fuente fue uno de los invitados a una nueva edición de "Podemos Hablar" de Chilevisión, instancia en la que aprovechó de descargarse contra los medios que, según el actor, intentan desprestigiarlo.

El intérprete nacional fue durante criticado en junio pasado al asegurar en el programa "Sin Filtros" que "hay gente que no tiene las cosas que tiene, pero quieren que se las regalen porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos”.

Sin embargo, de la Fuente aseguró que sus dichos se malinterpretaron, y que desde ese momento se creó una campaña para manchar su imagen.

“Hay un grupo de medios que lo único que trataron de hacer es desprestigiarme, tirarme mala onda y atacarme diariamente", aseguró en el espacio.

"Cambiaron lo que yo dije y dijeron: ‘los pobres son pobres porque son flojos’. Tú puedes revisar el video y jamás dije eso. Dije que ‘hay personas que quieren que les regalen las cosas”, complementó quien se alzó como uno de los rostros del Rechazo.

Finalmente, se encargó de recalcar que viene de un origen humilde, afirmando que "todo lo que tuve que hacer me lo tuve que ganar".

“Esa es mi historia, y cuando la gente me dice ‘tú desde tu lugar de privilegio’, ¿qué privilegio tengo? Yo no heredé nada, no gané nada, no me regalaron nada, tuve que salir de mi país para buscar trabajo porque acá no lo tenía. Entonces, ¿de qué privilegio estamos hablando?”, cerró.