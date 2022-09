Comparte

Francisca García-Huidobro fue la nueva entrevistada de "De tú a tú", de Canal 13, espacio donde se emocionó tras recordar el episodio que la tuvo al borde de la muerte a fines de 2019.

El rostro de televisión sufrió una falla multisistémica que la tuvo un mes hospitalizada y en estado crítico.

"Yo me desperté el lunes resfriada, con un poco de fiebre. Estaba haciendo "Sigamos de largo". El martes ya no tenía 37, tenía 38. El miércoles, 38 y medio. Me acosté con 39 grados de fiebre. Y el jueves llegué a grabar y me dijeron que no me iban a maquillar. Esa noche me iba a Buenos Aires y durante esos dias debo haber bajado 3 kilos, estaba completamente deshidratada. Mi nana llamó a mi papá y me dijo que fuera a la clínica. Fui, me hicieron exámenes y no salí más", comenzó diciendo en el espacio animado por Martín Cárcamo.

"Recuerdo haber estado en la urgencia. Lo último que recuerdo es que no me podía ir y me tenía que quedar. Desperté en la UTI una semana después", continuó.

Tras ello, comentó sobre su momento más crítico, en el que incluso se le ofreció la comunión, la que finalmente terminó por rechazar.

"Cuando estás en un estado tan grave hay un montón de medicamentos que te alteran la sensación de realidad. Tengo recuerdos de que me hayan ofrecido la comunión y la rechacé. Una muere con las botas puestas, de qué me voy a arrepentir. Si te ofrecen la comunión, que es la manera de decir hoy la extremaunción, es que te estás muriendo", afirmó.

Sobre las causas que la lllevaron a estar al borde de la muerte, culpó a su mala alimentación.

"Mi riñón dio la voz de alerta. Es el organo más amigable y cuando falla te está diciendo ‘ojo’. Fue una falla multisistémica. Colapsaron todos mis órganos. Soy una persona que se alimenta muy mal, no hago deporte, tomaba mucho trago, más de lo que comía", señaló.

"Tengo recuerdos vagos de haber visto gente al lado mío. A mi papá, mamá, madrastra, a Julio César (Rodríguez), a mi hermana. Y tengo recuerdos de mucha satisfacción de decir estoy súper mal, pero si esto permite que mi papá y mamá vuelvan a relacionarse, valió la pena", dijo emocionada.

"Yo creo que me salvó Joaquín (su hijo). No lo dejaban entrar a verme, tenía 14 años. Julio César Rodríguez (su papá) le dijo que tenía que ir a verme y entró y me dio la mano, y por dentro le decía ‘no me sueltes'".

Tras salir adelante, comentó que sus órganos comenzaron a funcionar normalmente. "Yo tenía una anemia muy grave que no tenía explicación y por eso se demoraron mucho en darme el alta, porque pensaron que tenía leucemia. Estuve un mes, navidad y año nuevo. En ese momento mi hijo fue una salvación, ahora pienso que fue un horror para él".

Su experiencia, dice, le permitió acercarse a su madre, con quien estaba distanciada. "Cuando yo estaba en la clínica enferma no recuerdo haber abierto un ojo sin ver a mi mamá allá sentada. Tengo la mejor mamá del mundo. Pocas veces le di a mi mamá el lugar que ella se merece. Mi mamá es la media mamá. Desde el 3 de enero de 2020 no hay un día en que no llame a mi mamá, y hoy somos cómplices”, finalizó.