Muy pronto, "Teletrece central" se seguirá renovando, porque más allá de su nueva etapa en la que se busca explicar y contextualizar las noticias, el noticiario central de Canal 13 tendrá una nueva dupla de conductores.

Ramón Ulloa y Soledad Onetto liderarán cada día, después de "¡Qué dice Chile!", el programa informativo que acaba de cumplir 53 años de vida y que es el más longevo de la televisión chilena.

Y de cara a lo que será el debut de Onetto en este noticiario, ella ya está preparando lo que será su nuevo desafío laboral, ensayando en los estudios del espacio informativo junto a su dupla, Ramón Ulloa, y junto al equipo del departamento de prensa liderado por Claudio Villavicencio.

"Me llamó mucho la atención lo que la Sole significa para la familia de Canal 13, la he acompañado por los pasillos y he sido testigo del cariño de la gente del 13 por ella. La gente del quiosco, los que nos ayudan con el aseo, camarógrafos, productores, gente más antigua… todos simplemente tienen algo que decirle o tienen una historia con ella", comenta Villavicencio.

A lo anterior, el director del departamento de prensa de Canal 13 añade que "ella está contenta y bastante entusiasmada con lo que está preparando y hará en ‘Teletrece central’. Volver a caminar por estos pasillos y visitar estos estudios la hizo apoderarse de una energía que la tiene muy motivada".

Cabe recordar que en los comienzos de su carrera como figura televisiva, en la década del 2000, Onetto desarrolló una parte clave de su carrera en la exseñal del angelito, conduciendo noticiarios en distintos horarios y siendo parte de programas tan icónicos y exitosos como "Estamos conectados" y "Acoso textual", por nombrar sólo a algunos.