La banda estadounidense regresa a suelo nacional este primero de febrero con su gira ‘’DNA World Tour’’. La agrupación se presentará en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Abriendo el espectáculo estará DJ White Clap, que será el encargado de animar a los asistentes del show y prepararlos para disfrutar de los éxitos icónicos de la boy band como ‘’Everybody’’, ‘’As long as you love me’’, ‘’I want it that way’’ y ‘’Shape of My Heart.

Es la séptima vez en que los artistas deleitan a los fanáticos chilenos, la última los tuvo en dos fechas en el Estadio Bicentenario de La Florida en 2020 antes de la pandemia, entre otras presentaciones, como en el Festival de Viña en 1998 y 2019.

El ocho de noviembre comenzó la venta de tickets y aún quedan los últimos disponibles a través de Ticketmaster. ¡No te quedes sin los tuyos!

Los precios para el concierto de los Backstreet Boys en Chile son los siguientes: