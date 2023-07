Comparte

El artista nacional, Nico Ruiz, fue elegido como uno de los «100 Jóvenes Líderes de Chile». El certamen destaca a jóvenes científicos, innovadores, músicos, actores y deportistas. El cantante que empezó cantando karaoke a los 15 años, ha logrado crecer y posicionarse en el género musical jazz/pop.

«Me llena el corazón. Ser artista no solo es recibir, también es entregar. Me alegra estar entregando cosas positivas a través de la música. Es un premio que me pone muy feliz y me compromete aún más con mi carrera artística. Es un regalo que tengo que devolvérselo a la vida y a la gente”, señala Ruiz.

El artista chileno, autor de la canción «Chela con limón», que cuenta con más de 600.000 reproducciones en Spotify, ha sido destacado con este reconocimiento que visibiliza a aquellas personas que antes de los 35 años han concretado un aporte para hacer de Chile un país mejor.

Además, Nico Ruiz presenta su nuevo trabajo musical «Cadillac», una mezcla entre pop y jazz, que promete convertirse en un temazo ya que se posiciona en un espacio temporal vintage desde un punto de vista romántico y nostálgico con un mensaje claro: «Escapémonos juntos».