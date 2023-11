Comparte

Anoche, Santiago recibió el primer concierto de la icónica banda californiana, Red Hot Chili Peppers. Una cita esperada por sus fanáticos ya que marca el regreso del guitarrista John Frusciante al grupo.

Cuando el reloj marcaba las 21:00 horas, entraban al escenario el baterista, Chad Smith, el guitarrista, Frusciante y su emblemático bajista, Flea, realizando una invertida que conquistó al público. Tras una intro, empezaron a sonar los acordes de Around The World, del disco Californication, y en ese momento ingresó al escenario Anthony Kiedis, desatando la ovación del público.

Fueron 19 canciones, transitando por discos como Blood Sugar Sex Magik, Californication, Stadium Arcadium, By The Way y sus dos últimas producciones: Ultimate Love y Return of the Dream Canteen.

La presentación también incluyó la interacción de los integrantes de la banda con el

público, mientras que Smith lanzaba baquetas al público, enloqueciendo a sus seguidores.

Una noche de lujo en el Movistar que marcó la séptima visita de la banda a nuestro país. Este martes se presentan por segunda vez en el Movistar Arena y las entradas ya se encuentran agotadas.