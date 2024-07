Comparte

“Más allá del tiempo” se titula el concierto que dará la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), dirigida por Ninoska Medel, el domingo 21 de julio a las 12:30 hrs., en el Teatro Municipal de La Pintana.

En este concierto, la OSIM se presentará junto a la Orquesta Sinfónica Infantil del Colegio Nocedal, dirigida por Fernando Saavedra, y la Orquesta Sinfónica del Colegio José Joaquín Prieto, dirigida por Ángelo Colombo.

“El objetivo de este programa es abarcar la mayor cantidad de estilos musicales posibles para que los niños tengan un abanico más grande de repertorio musical. Son obras de todos los periodos; desde el barroco, pasando por obras románticas y, por supuesto, contemporáneas. Este concierto recibe el nombre justamente en honor a este objetivo pedagógico”, explica la directora de la OSIM, Ninoska Medel.

Dentro del programa musical se encuentran obras conocidas como el Can Can de Jacques Offenbach o el Hallelujah de Georg F. Haendel, hasta otras más contemporáneas como la canción de la película de Piratas del caribe de Hans Zimmer y Klaus Badelt, con arreglos de Daniel Bondaczuk.

La OSIM está integrada por cerca de 70 niños y niñas de entre 8 y 14 años, que pertenecen a diversas orquestas comunales y agrupaciones musicales de la Región Metropolitana, a quienes se les otorga una beca que consiste en apoyo económico y psicosocial para iniciarse en la experiencia orquestal, a través de un reconocido cuerpo de instructores.

Me causa mucha felicidad

Begoña Díaz, de 12 años, es parte de esta orquesta y declara que “para mí es un gran orgullo ser parte de la OSIM. Además, me causa mucha felicidad porque ahí conozco a muchos amigos y amigas que tienen un gran interés por la música, al igual que yo”.

En tanto que, Trinidad Rojas, de 13 años, comenta que “ser parte de la OSIM ha sido algo muy importante en mi vida. Aprendí a conocer personas que están fuera de mi círculo social. Eso me motivó mucho. También me ha inspirado mucho a seguir tocando en mi día a día el clarinete, lo que me ha hecho aún más feliz porque así estoy más conectada con la música”.

Respecto a la experiencia en el escenario, Begoña dice que “al principio me siento un poco nerviosa, pero después me tranquilizo porque veo que la gente está disfrutando muy atentamente. Además, siento que sonamos muy bien juntos”.

Misma sensación comparte Trinidad: “A veces un poco antes del concierto me pongo nerviosa, pero ya en el momento que parto tocando me siento feliz, muy contenta, me siento relajada, porque al final estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona hacer”.

Impacto en la vida de los niños y niñas

La OSIM es una de las orquestas creadas por la FOJI en 2010, con motivo del Bicentenario de Chile. Desde entonces han pasado cientos de niños y niñas por esta orquesta.

En cuanto al impacto social que posee la práctica orquestal en la vida de los becados, Pablo Aranda, director ejecutivo de FOJI, señala que no es necesariamente inmediato, pero deja profundas huellas.

“En nuestro caso particular, la práctica orquestal conlleva aspectos formativos relevantes y que son parte de los procesos que identifican a FOJI. La práctica orquestal es un quehacer cultural porque les plantea a nuestros becados desafíos personales, le exige tiempo de estudio, y desarrolla en ellos una disciplina de trabajo individual y colectiva”, dice Aranda.

Agrega que “todos nuestros becados están apoyados por un equipo de instructores del más alto nivel musical y un equipo psicosocial que complementa y acompaña de cerca su proceso formativo. A través de la práctica orquestal, FOJI le disputa un territorio a la sociedad de la inmediatez. Somos un espacio de cobijo en donde a través de la música procuramos un desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

Para la directora de la OSIM, su labor significa “todo un desafío y una responsabilidad tremenda, porque es muy probable que varios de estas niñas y niños sean futuros músicos profesionales y otros que no. Y para aquellos que no, creo que la responsabilidad es mayor porque estamos probablemente formando al futuro público. Estos niños van a ser los adultos que más adelante van a estar conscientes de que estos proyectos funcionan, que tienen un objetivo y una misión muy bonita y probablemente lo van a apoyar. También van a ser adultos que asistirán a estos conciertos y que van a mantener un interés por este mundo del arte sonoro”, confiesa.

Entrada gratuita

El concierto denominado “Más allá del tiempo” es gratuito, y por orden de llegada hasta completar el aforo.

Begoña, invita a asistir: “Ojalá que vayan muchos niños y niñas para que se motiven a tocar instrumentos o simplemente para disfrutarlo”.

Palabras a las que se suma Trinidad: “Los invito a venir porque va a ser muy entretenido. Estaremos tocando piezas que son muy diversas y que han sido un desafío para nosotros. Espero puedan venir a escuchar y que les guste lo que estamos tocando”.