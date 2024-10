Comparte

La legendaria actriz Delfina Guzmán vuelve a las tablas este viernes 11 de octubre en un evento único que no te puedes perder.

A sus 96 años, Guzmán, considerada una de las figuras más emblemáticas del teatro chileno, se presentará en la obra “Ciudad”, acompañada por la música en vivo de su hijo, el compositor y músico Juan Cristóbal Meza.

Este espectáculo se realizará en el Bar Inglés Casa Tudor de Talagante, donde Delfina interpretará un recorrido teatral y sonoro por la historia de Santiago.

La obra, además, contará con la participación de la actriz Laura Loyer, y tiene como objetivo transportar al público a través de las voces y los sonidos de la capital chilena.

Un reencuentro emocional sobre el escenario

La actriz, quien ha brillado en el cine, la televisión y el teatro por décadas, se mostró emocionada de volver a subirse a un escenario, especialmente acompañada de su hijo.

“Trabajar con mi hijo es algo realmente maravilloso”, comentó Delfina, quien mantiene intacta su pasión por el arte.

Sobre su vigencia en la actuación, Guzmán comentó con humor: “A veces me veo en la televisión y me digo: ‘ya Delfina, ándate’, pero parece que no me quiero ir”, dejando claro que mientras la energía la acompañe, seguirá entregando su talento al público.

La música de Juan Cristóbal Meza promete envolver al espectador en un ambiente misterioso y emotivo, recreando la esencia de Santiago, sus lugares más icónicos y los habitantes que dan vida a la ciudad.

Una función imperdible

La obra “Ciudad” tendrá una única función este viernes 11 de octubre. Las entradas están disponibles a través del sitio web www.vesti.cl, o mediante WhatsApp al número +569 7399 0440, con un valor de $15.000 por persona.

No pierdas la oportunidad de ver a una de las grandes figuras del teatro chileno en un espectáculo que promete ser inolvidable.

Coordenadas: