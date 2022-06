Este jueves comenzaron, en Reino Unido, las celebraciones para conmemorar el jubileo de platino de la reina Isabel II, quien celebra 70 años a la cabeza de la monarquía británica.

Serán cuatro días de celebraciones, hasta el 5 de junio, que comenzaron en esta jornada con el Desfile del Estandarte, una marcha militar que conmemora el aniversario oficial del soberano desde 1760.

Isabel II, de 96 años, es la monarca más longeva del Reino Unido y la primera en llegar a las siete décadas. Es por ello, que en un mensaje escrito agradeció a los británicos y a todos quienes participaron en la organización de estas celebraciones.

“Sé que se crearán muchos recuerdos felices en estas ocasiones festivas“, señaló la monarca en el mensaje.

“Sigo inspirada por la buena voluntad que se me ha mostrado y espero que los próximos días brinden la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que se ha logrado durante los últimos setenta años“, sostuvo la reina.

Cabe señalar que Isabel tiene problemas de movilidad, por lo tanto, el príncipe Carlos jugará un papel clave en estas celebraciones, quien recibirá los saludos oficiales en nombre de la reina.

Mientras que, la monarca aparecerá en el balcón de la residencia oficial, ya que se realizará un vuelo de la real Fuerza Aérea británica. En tanto, ya en la noche, Isabel encabezará el encendido de balizas en una ceremonia que se hará en el castillo de Windsor.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, declaró -mediante su cuenta de Twitter, que “este histórico Jubileo de latino no es únicamente una celebración de la monarca, sino de las cualidades que posee“.

