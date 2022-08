La Alta Comisionada de la organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a detener los ataques armados contra Ucrania.

Luego de cuatro años, las labores de Bachelet llegan a su fin la próxima semana, el 31 de agosto. "El mundo ha cambiado de manera radical durante el transcurso de mi mandato", dijo desde Ginebra.

Entre los tres principales problemas que tuvo que lidiar la Alta Comisionada a su juicio fueron: "La pandemia de Covid-19, los efectos cada vez mayores del cambio climático, y las repercusiones de las crisis alimentarias, de combustible y financieras que ha ocasionado la guerra contra Ucrania", señaló.

Asimismo, sostuvo que "gobernar es duro", recordando que fue presidenta de Chile en dos oportunidades. "Siempre hay muchas demandas urgentes, retos y problemas que atender".

En la instancia, la exmandataria de Chile, se refirió a la guerra de Ucrania con Rusia, haciendo un llamado a Vladímir Putin a detener los ataques armados.

"Ayer (miércoles) se cumplieron seis meses desde la agresión armada de Rusia. Seis inimaginables y terroríficos meses para el pueblo de Ucrania, 6,8 millones de personas han tenido que huir de su país. Millones más han quedado desplazadas internamente. Hemos documentado que al menos 5.587 civiles han sido asesinados y 7.890 heridos. De estas víctimas, casi 1.000 son niños y niñas", indicó Bachelet.

Y agregó que "tras seis meses, continúan los enfrentamientos, entre riesgos casi impensables para los civiles y el medio ambiente, mientras las hostilidades se llevan a cabo cerca de la Planta Nuclear de Zaporiyia".

Ante esto, llamó al presidente ruso a "cesar el ataque armado contra Ucrania", enfatizando que es necesario que "la planta de Zaporiyia sea inmediatamente desmilitarizada".

"La comunidad internacional debe insistir en la rendición de cuentas ante las numerosas y graves violaciones de derechos humanos documentadas, algunas de las cuales podrían llegar a constituir crímenes de guerra", sostuvo.

“I didn’t want to be a historian of human rights. I wanted outcomes.”



— Michelle Bachelet at the final press conference of her mandate as @UN High Commissioner for #HumanRights, Geneva, 25 August 2022.



FULL STATEMENT ▶️ https://t.co/LL35V81XLU pic.twitter.com/flvJEKEYQg