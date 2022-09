La reina Isabel II falleció este jueves en su residencia de Balmoral, Escocia, a los 96 años de edad y tras siete décadas en la monarquía británica.

Con esto, el himno de Reino Unido sufrirá un pequeño cambio tras el deceso de la soberana, su letra será modificada tras 70 años.

El príncipe Carlos de Gales será quien sucederá en el trono a Isabel II, por lo que el himno creado en 1745 por el poeta Henry Carey modificará la famosa frase "God save the Queen" (Dios salve a la Reina) por "God save the King" (Dios salve al Rey), ya que quien asumirá la Corona es hombre.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W