La reina Isabel II, a los 96 años, falleció durante la tarde este jueves en Balmoral, Escocia, poniendo así fin a un reinado de más de 70 años.

Tras el deceso de la monarca, se supone el ascenso al trono de su primogénito, el príncipe Carlos, de 73 años de edad, informa el Palacio de Buckingham.

El estado de salud de la monarca había empeorado en estos últimos meses, marcados por los problemas de movilidad y las reiteradas ausencias en actos especialmente simbólicos.

Esta misma semana, recibió a la nueva primera ministra, Liz Truss, en la residencia de Balmoral (Escocia), en lugar de en el Palacio de Buckingham, como era tradición.

Isabel II inició ascendió al trono en febrero de 1952, luego del fallecimiento de su padre, Jorge VI, quien había asumido la corona por la abdicación de su hermano. En todo este tiempo, nunca había dado muestras de seguir la estela de otros monarcas europeos y abdicar en favor de su hijo.

Isabel II estuvo casada durante 73 años con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, fallecido en abril de 2021. El matrimonio tenía cuatro hijos, ocho nietos y doce bisnietos.

Agencia Uno – Europa Press.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W