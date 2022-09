El rey Carlos III entregó este viernes su primer discurso como monarca del Reino Unido, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, quien estuvo a la cabeza de la corona británica por siete décadas.

"Les hablo con un sentimiento de profunda pena, durante toda su vida, la majestad, la reina, mi querida madre, ha sido una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia", comenzó destacando el ahora monarca británico.

"Tenemos la mayor deuda que cualquier familia puede tener para con su madre, por su amor, su afecto, su vida, comprensión y ejemplo", agregó.

Asimismo, desde su despacho y con una fotografía de su madre, destacó que "la reina Isabel tuvo una vida bien vivida" y que honró completamente "esa promesa de una vida de servicio", la cual ahora él la renueva ante todos.

"Un profundo sentimiento de gratitud por los más de 70 años en los que mi madre como reina sirvió a los pueblos de tantas naciones. En 1947, con motivo de su 21 cumpleaños, se comprometió que iba a dedicar toda su vida, sea larga o corta, a servir a sus ciudadanos. Eso es más que una promesa, de hecho era un compromiso profundo, personal, para toda su vida", señaló en su mensaje.

Junto a esto, enfatizó que "el afecto, la admiración y el respeto" que inspiró la fallecida soberana "se convirtieron en un sello distintivo de su reinado". Además, dijo que "combinó estas cualidades con humor y con una gran habilidad para ver siempre lo mejor de la gente".

El nuevo rey del Reino Unido, en este primer mensaje, también se comprometió "durante el tiempo que Dios me mantenga vivo" a "mantener los principios constitucionales que son el corazón de nuestra nación".

Asimismo, afirmó que "les serviré con lealtad, respeto y amor, tal como lo he hecho durante toda mi vida".

"Mi vida va a cambiar al asumir esta nueva responsabilidad, ya no será posible que dedique tanto tiempo y energía a las actividades caritativas por las que me he preocupado con tanta profundidad, pero sé que este trabajo continuará en las manos de confianza de otros", complementó.

El nuevo monarca, en su primer discurso televisivo, sostuvo que ahora son momentos de cambio en su familia y que para ello cuenta con la ayuda de su esposa, Camila Parker.

"Sé que estará a la altura a las exigencias de su nuevo papel con una devoción al deber con la que cuento enormemente", dijo sobre ella.

"Al igual que mi heredero, Guillermo, que ahora asume los títulos escoceses que han significado tanto para mí: Me sucede como duque de Cornualles", comunicó.

"Hoy me enorgullezco en otorgar ese título de príncipe de Gales, que para mí ha sido un privilegio llevar durante tanto tiempo de mi vida. Con catalina a su lado, el nuevo príncipe y princesa de Gales, sé que seguirán inspirando y liderando el debate nacional, ayudando a centrarlo y prestar atención donde sea necesario", manifestó.

En sus primeras palabras a la cabeza de la corona británica, también se refirió a su hijo menor, Harry y a su esposa Meghan Markle.

"Quiero expresar mi amor por Harry y Meghan, conforme que siguen con su vida en el extranjero", dijo.

Finalmente, recordó nuevamente a su madre al final de su discurso, agradeciendo por su amor y dedicación durante los 70 años de su reinado.

"En poco más de una semana nos uniremos como nación para enterrar a mi querida madre", indicó Carlos, entregando nuevamente sus agradecimientos al mundo por las condolencias.

"A mi querida mamá, conforme comienzas tu último gran viaje para unirte a mi fallecido papá, simplemente quiero decir lo siguiente: Gracias por tu amor, por tu devoción, para con nuestra familia y para la familia de naciones que has servido durante todos estos años. Que los vuelos de los ángeles te lleven al descanso", cerró.

“To my darling mama… I want to say simply this, thank you”



In his first national address King Charles III pays tribute to his mother, Queen Elizabeth II, saying “may flights of angels sing thee to thy rest”https://t.co/4wPLzn5p8a pic.twitter.com/E2nKw6muEc