La Casa Real británica publicó este sábado la primera fotografía de la lápida de Isabel II tras su entierro el pasado 19 de septiembre en la Capilla del Rey Jorge VI en el Castillo de Windsor.

Se trata de un mármol negro belga con la inscripción de los nombres de Isabel II; su marido, el príncipe Felipe, y sus padres, Jorge VI e Isabel, la Reina Madre.

La lápida se encuentra ya en la Capilla del Rey Jorge VI, donde también reposan las cenizas de la princesa Margarita, cuyo nombre no figura en la inscripción.

En la piedra se pueden leer las inscripciones "George VI / 1895-1952", "Elizabeth / 1900-2002", una estrella de la Orden de la Jarretera y después "Elizabeth II / 1926-2022" y "Philip / 1921-2021". En la fotografía aparecen también varios ramos y coronas florales. La losa anterior solo tenía los nombres de Jorge VI y de la Reina Madre en letras doradas.

Está previsto que la semana próxima se reabra a las visitas del público el Castillo de Windsor, escenario final de los actos del funeral de Estado y el entierro de Isabel II. Allí podrán visitar los restos de la gran mayoría de los reyes y reinas de Inglaterra desde Enrique VII, enterrado allí en el siglo XVI.

Agencia Uno – Europa Press.

