La líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, anunció este viernes su candidatura a primera ministra británica y se convirtió en la primera responsable del partido en declarar formalmente su intención de suceder a Liz Truss al frente de Downing Street.

"Me ha animado el respaldo de los compañeros que quieren un nuevo comienzo, un partido unido y un liderazgo en favor del interés nacional", escribió Mordaunt en su cuenta de Twitter.

Por todo ello, Mordaunt se presenta "para liderar el Partido Conservador y convertirse en primera ministra" con la intención de "unir al país, cumplir las promesas y ganar las próximas elecciones generales".

El Partido Conservador se marcó como objetivo resolver la sucesión de Truss en una semana y el primer trámite para los aspirantes será el de obtener el aval de al menos cien diputados. El umbral es considerablemente más alto que el de 20 avales exigido para reemplazar a Johnson este mismo año y está llamado a establecer un primer filtro.

En lo que se refiere a respaldos dentro del partido, el exministro de Finanzas Rishi Sunak contaría ya con el respaldo de más de 40 diputados, según el recuento de la BBC, que sitúa al exprimer ministro Boris Johnson por detrás, con 23, y en tercer lugar a Mordaunt, con 16.

Por lo que corresponde al apoyo de los votantes, una encuesta de YouGov colocaba a Mordaunt como la cuarta candidata con mayor respaldo a la hora de suceder a Truss, por detrás del exprimer ministro Boris Johnson (32 por ciento de respaldo); el exministro de Finanzas Rishi Sunak (23 por ciento) y el titular de Defensa, Ben Wallace (10 por ciento), quien este viernes ha declinado presentarse a la carrera por la jefatura del Gobierno.

Agencia Uno – Europa Press.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister – to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH