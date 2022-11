El propietario de la plataforma Twitter, el multimillonario Elon Musk, confirmó este jueves que restablecerá las cuentas suspendidas en la red social a partir de la próxima semana, siempre que no hayan infringido la ley o hayan cometido ‘spam’.

"El pueblo ha hablado. La amnistía comienza la próxima semana", indicó en Twitter tras realizar una encuesta en la plataforma en la que el 72,4 por ciento de los usuarios -un total de 3.162.112- votaron a favor frente al 27,6 por ciento que han rechazado la medida.

Esta decisión se produce cinco días después de que Twitter restableciera el perfil de Donald Trump, que permanecía suspendido desde enero de 2021, tras el asalto a la Casa Blanca, después de que el dueño de Twitter realizara otra consulta popular en la que ganó el ‘sí’.

En otra de las medidas del multimillonario, la plataforma frenó el lanzamiento del controvertido servicio de verificación de pago de la plataforma días después de anunciar que estaría listo el 29 de noviembre, alegando que no había un "alto nivel de confianza".

El nuevo modelo de pago propuesto por el multimillonario quedó parado después de que infinidad de usuarios adquirieran la verificación para suplantar a entidades de reconocido prestigio, dañando la reputación de empresas o de personajes públicos.

Agencia Uno – Europa Press.

The people have spoken.



Amnesty begins next week.



Vox Populi, Vox Dei.