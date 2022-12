Comparte

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, exigió este miércoles la restauración inmediata "el derecho a la educación de todas las mujeres y niñas afganas", luego de la decisión del régimen talibán de vetar el acceso en el país.

Bahous también tildó de "espantosa" la decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres acceder a la educación superior en Afganistán.

"La embestida integral contra los derechos de las mujeres en Afganistán no tiene parangón en el mundo de hoy (…) es otra restricción flagrante de sus derechos fundamentales. Es tan miope como espantoso. El derecho a la educación de todas las mujeres y niñas debe restaurarse de inmediato", denunció en un comunicado.

En este sentido, Bahous, quien también es secretaria general adjunta de la ONU, afirmó que las mujeres desempeñan "un papel clave" en el desarrollo del país, así como en "el apoyo a su paz, seguridad y resiliencia".

"Ante desafíos increíbles, las mujeres afganas han seguido yendo a la universidad. Estas instituciones fueron algunos de los últimos lugares donde pudieron reunirse y continuar aprendiendo", aclaró, antes de resaltar que el veto representa la ignorancia de las "contribuciones históricas" de las mujeres a la sociedad.

"Como declaró el secretario general (António Guterres): la negación de la educación viola la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas y tendrá un impacto devastador en el futuro de Afganistán. Condena al país a mayores penurias económicas, sufrimiento y aislamiento internacional", recordó Bahous.

Finalmente, pidió a las autoridades que "restablezcan de inmediato los derechos de las mujeres y las niñas", lo que incluye también su derecho a la educación, al trabajo y a participar en la vida pública de Afganistán.

"Lo que les suceda a las mujeres y niñas en Afganistán es nuestra responsabilidad global. Debemos continuar amplificando sus voces mientras resisten el borrado. Frente a las violaciones sistemáticas y deliberadas de sus derechos por parte de los talibanes, debemos seguir defendiendo e invirtiendo en los valores en los que nos basamos", zanjó.

Taliban continues to systematically violate the rights of women and girls in #Afghanistan. News of the latest ban on women’s right to higher education is appalling. The equal right to education for all women & girls must be unequivocally safeguarded. — Sima Bahous (@unwomenchief) December 21, 2022

Reacciones de otros países islámicos

De la misma forma, el ministro de Exteriores de Pakistán, Bilawal Bhutto Zardari, dijo sentirse "decepcionado" por la decisión de las autoridades de Afganistán, país con el que mantiene una tensa relación por sus disputas fronterizas.

"La posición de Pakistán sobre este tema ha sido clara y consistente. Creemos firmemente que cada hombre y mujer tiene el derecho inherente a la educación de acuerdo con los mandatos del islam. Instamos encarecidamente a las autoridades afganas a revisar esta decisión", precisó en su perfil de Twitter.

Pakistan’s position on this issue has been clear and consistent. We strongly believe that every man and woman has the inherent right to education in accordance with the injunctions of Islam.

We strongly urge the Afghan authorities to revisit this decision. 2/2 — BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) December 21, 2022

A esta denuncia se sumó también el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí, que en un comunicado publicado en la citada red social mostró su "asombro" y lamentó la decisión que supone una "sorpresa" para "todo el mundo islámico".

#Statement | The Ministry of Foreign Affairs expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s surprise and regret at the decision of the #Afghan caretaker government to deny Afghan girls the right to university education. pic.twitter.com/epKR4MQatf — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) December 21, 2022

Agencia uno – Europa Press.