El jefe en funciones de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), Ramiz Alakbarov, se reunió este lunes con las autoridades instauradas por los talibanes para reclamar que retiren su decisión de prohibir a las mujeres trabajar para organizaciones no gubernamentales, una decisión ampliamente criticada por la comunidad internacional.

La UNAMA indicó que Alakbarov, quien es además coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, mantuvo un encuentro con el ministro de Economía afgano, Mohamad Hanif, sin que hayan trascendido más detalles.

"Millones de afganos necesitan ayuda humanitaria y retirar las barreras es crucial", recalcó a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

El propio Alakbarov se mostró el sábado "profundamente preocupado" por la decisión de los talibanes y dijo que suponía "una clara violación de los principios humanitarios". "El papel crucial de las mujeres en todos los aspectos de la vida y la respuesta humanitaria es innegable", resaltó.

La decisión fue anunciada el sábado por el Ministerio de Economía afgano y afecta a todas las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Así, a pesar de que no afecta directamente a la ONU, imposibilita muchos de sus programas de ayuda, ya que son llevados a cabo por ONG afectadas por la medida.

El anunció llegó además apenas unos días después de que los talibanes prohibieran el acceso a enseñanza universitaria a las mujeres, que desató críticas de la comunidad internacional, incluyendo a buena parte del mundo islámico. Los talibanes anunciaron el viernes la apertura de un debate interno para discutir estas críticas recibidas.

Agencia Uno – Europa Press.

