El Kremlin condenó este lunes el asalto a instituciones en Brasil, protagonizado por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro

Junto a esto, confirmó su "absoluto" respaldo al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que tomó posesión del cargo el pasado 1 de enero.

El principal portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, afirmó ante los medios que Moscú apoya las medidas tomadas por Lula para "restaurar el orden y el Estado de Derecho" en Brasil, según la agencia Interfax.

Asimismo, agradeció los esfuerzos del actual presidente brasileño para que Moscú y Brasilia estrechen sus relaciones bilaterales.

Agencia Uno – Europa Press.

Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/qkyVZHQQdz