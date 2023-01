El ministro de Reino Unido para Escocia, Alister Jack, emitió este lunes una orden que impide que el proyecto de ley sobre la autodeterminación de género en Escocia, aprobado el pasado mes de diciembre, sea finalmente ratificado.

El ministro británico para Escocia lanzó un comunicado en el que confirmó haber tomado la decisión "tras una consideración minuciosa y cuidadosa de todos los consejos relevantes y las implicaciones políticas".

"Me preocupa que esta legislación tenga un impacto adverso en el funcionamiento de la legislación sobre igualdad en Reino Unido", reconoció Jack, quien incidió en que las personas transgéneros "merecen el respeto, apoyo y comprensión" de las autoridades.

En este punto, Jack dijo que no tomó esta decisión "a la ligera", pero que en vistas de las consecuencias adversas que el proyecto de ley escocés podría tener en el resto de territorios británicos, era "necesario y correcto" vetarlo.

Finalmente, Jack apuntó que dio a conocer la decisión a las autoridades escocesas e instó a Edimburgo a presentar un proyecto de ley enmendado y con el que trabajar de forma conjunta y "constructiva" con Londres para que "respete" el funcionamiento del Parlamento británico.

Por su parte, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, denunció que la decisión de Londres es un "ataque frontal" al Parlamento escocés y a su capacidad para tomar sus propias decisiones.

"El Gobierno de Escocia defenderá la legislación y defenderá al Parlamento. Si este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos", alertó Sturgeon en su perfil oficial de la red social Twitter.

Sturgeon ya había advertido este mismo lunes al Gobierno central de Reino Unido del riesgo de utilizar como "arma política" la ley que facilita la autodeterminación de género, avisando de que cualquier posible veto desde Londres sería una "atrocidad".

El Parlamento escocés dio luz verde a la ley en diciembre, por un amplio margen aunque no sin polémica, tanto dentro como fuera del ámbito estrictamente político.

La reforma reduce a 16 años la edad a la que se puede solicitar a la administración un cambio de género, elimina el requisito de presentar un informe médico y reduce a tres meses el tiempo en que la persona solicitante debe haber vivido conforme al género que reclama -seis meses si se trata de menor de edad-.

Londres hizo así efectiva su capacidad para vetar el proyecto, en un movimiento inédito y respecto al cual desde Downing Street señalaron por la mañana que no se había tomado "ninguna decisión" hasta el momento, dejando, por tanto, la pelota en el tejado de un Jack que finalmente hizo uso de su capacidad de bloqueo.

Agencia Uno – Europa Press.

Summary of my views on UK gov attempt to veto @ScotParl decisions – covers both the attempt to block this particular piece of legislation (passed by a substantial majority, inc MSPs from all parties) and the very significant wider issue of principle . https://t.co/1V5w55D5Sd

This is a full-frontal attack on our democratically elected Scottish Parliament and it's ability to make it's own decisions on devolved matters. @scotgov will defend the legislation & stand up for Scotland’s Parliament. If this Westminster veto succeeds, it will be first of many https://t.co/3WXrjyivvC