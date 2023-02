Un leopardo logró entrar en un juzgado de Ghaziabad, localidad ubicada en el extremo oriental de Nueva Delhi, India, donde provocó el pánico de quienes trabajaban y los asistentes de la corte, logrando herir a cinco personas.

Los videos difundidos en redes sociales muestran al felino gruñendo e intimidando a quienes se encontraban dentro del recinto judicial.

Los registros muestran a policías con chalecos antibalas, agitando palos e intentando atraparlo con redes, momento cuando el animal atacó a varias personas.

El felino, que es considerado una especie vulnerable, atacó a varias personas antes de que los agentes fuesen alertados y llegasen a la zona. Al llegar al lugar consiguieron arrinconar al leopardo bajo unas escaleras.

Los leopardos en la India son especies muy comunes en zonas urbanas, ya que ha habido una importante reducción de sus hábitats naturales y es precisamente por eso, que autoridades estiman que en el país asiático se mata en promedio una especie al día.

A leopard entered the Court building in Ghaziabad today.

In the video, 2 lawyers are going to the leopard with a shovel as if they will catch it.

तेंदुए ko nahi pta tum vakil ho bhai.🤦‍♀️

kya log hai. pic.twitter.com/GoPJiQWFq8