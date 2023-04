Comparte

En viral se convirtió un video donde se ve a una conductora de un autobús increpar y echar a un pasajero que la estaba acosando durante el viaje.

El hecho ocurrió en Barcelona, España, el pasado sábado 22 de abril, en un autobús nocturno de la línea N1, perteneciente a la empresa operadora Tusgsal, según detalló el medio El País.

El momento quedó registrado en un video, que se difundió rápidamente en las redes sociales, donde se ve a la conductora de este vehículo enfrentar al hombre que la acosaba.

"¡Te bajas! Estoy hasta la mismísima polla de los… ¡Bájate del bus! Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles y sigues con las mismas", comenzó expresando la mujer, quien se levantó de su asiento para increpar al individuo.

Junto con lo anterior, manifestó: "No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos yo y ellos (aludiendo a los otros pasajeros)".

"La próxima bebes menos o te callas antes", añadió la conductora del autobús, quien finalmente logró que el sujeto saliera del transporte.

Revisa el momento acá: