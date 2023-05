Un fatal accidente quedó registrado en un video en el cual una mujer falleció tras caer por el hueco de un ascensor en el Aeropuerto Internacional Kuala Namu de Indonesia.

Según informó Antena3, el cuerpo de la víctima de 38 años fue encontrado tres días después del incidente luego de que trabajadores se quejaran por "mal olor".

De acuerdo a los antecedentes recogidos por EFE, la mujer ingresó al ascensor de dos puertas y, por mirar su celular, no notó de que a su espalda se había abierto la puerta indicada.

Por esa razón, la mujer intentó abrir a la fuerza la otra puerta, la cual se abrió sin quedar al nivel del piso.

Esto dejó un pequeño hueco entre el ascensor y el piso, lugar por donde calló la mujer y se precipitó hacia el vacío.

Por el momento, la policía se mantiene analizando el lugar de los hechos y entrevistando a los testigos para recabar mayores antecedentes.

A woman has plummeted to her death at an Indonesian airport after forcing open the doors to a lift and falling down the elevator shaft.



