El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró este jueves a Charles Brown, jefe de la Fuerza Aérea estadounidense, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto en sustitución de Mark Milley, que ejerce el cargo desde que fuera nombrado por el expresidente Donald Trump en octubre de 2019.

«El general Brown es un guerrero, desciende de una orgullosa estirpe de guerreros. Su padre, un coronel del Ejército estadounidense, CQ Brown, sirvió en Vietnam. Su abuelo, el sargento mayor Robert Brown Jr., lideró una unidad en la Segunda Guerra Mundial», sostuvo Biden, que señaló que el general es un «líder intrépido y un patriota inquebrantable».

El mandatario estadounidense destacó que la experiencia de Brown, ya que «aporta a este cargo más de 3.000 horas de experiencia de vuelo», significa «estar en el centro de la batalla y saber cómo mantener la calma cuando las cosas se ponen difíciles».

«Tiene un inigualable conocimiento de primera mano de nuestras operaciones y una visión estratégica para entender cómo todos ellos trabajan juntos para garantizar la seguridad para el pueblo estadounidense», declaró, según recoge un comunicado de la Casa Blanca.

Biden también subrayó que el general «en todos los servicios se ha ganado el respeto de quienes le han visto en acción», además del «respeto de nuestros aliados y socios de todo el mundo, que consideran al general Brown un socio de confianza y un estratega de primera categoría«.

Además, señaló que, en el contexto actual, Washington tiene que «mantener una fuerza de combate creíble, capaz de disuadir o derrotar cualquier amenaza potencial». «Con el general Brown, sé que podré contar con su asesoramiento como estratega militar y como líder de la innovación militar dedicado a mantener a nuestras Fuerzas Armadas como las mujeres del mundo», manifestó Biden.

«No puedo pensar en nadie más adecuado o más cualificado para dirigir nuestras fuerzas a través de los retos y la responsabilidad que tenemos por delante«, zanjó, instando al Senado estadounidense a confirmar el nombramiento con «abrumador apoyo bipartidista».

El general Brown, nacido en 1962 y conocido en el Pentágono por su carácter metódico y calculador, asumirá el mando del Estado Mayor Conjunto en medio de dos escenarios de conflicto principales: La guerra en Ucrania y el incremento de la actividad de China en el Indo-Pacífico, en medio de las reclamaciones soberanistas de Pekín sobre Taiwán.

Brown lleva ejerciendo como jefe del Ejército del Aire desde agosto de 2020 tras haber desempeñado la comandancia adjunta del Mando Central de Estados Unidos, el Centcom, responsable de las operaciones militares estadounidenses desde el Cuerno de África hasta el golfo Pérsico y, sobre todo, el mando de las Fuerzas Aéreas del Pacífico, entre otros cargos de responsabilidad.

Tras este nombramiento se convierte así en el segundo jefe del Estado Mayor Conjunto negro desde que el expresidente George H. W. Bush nombrara a Colin Powell en octubre de 1989.

Será la primera vez que dos hombres negros ostenten la jefatura del Estado Mayor Conjunto y la secretaría del Departamento de Defensa (Lloyd Austin) al mismo tiempo.

