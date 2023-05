Comparte

El canal Fox News de Estados Unidos emitió un reportaje en el cual alertan sobre delincuentes chilenos que se dedican a robar en as viviendas que se encuentran deshabitadas.

Los antisociales llegan al país aprovechando la calidad visa Waiver, que facilita la entrada a la nación.

El periodista Lawrence Jones, invitó antes de presentar la nota «tomar precauciones extra», de hecho él viajó por varios lugares de Estados Unidos para ver cómo operan estos criminales chilenos.

«Sabemos que es un grupo organizado desde Sudamérica, que viene al país y viaja por todos lados«, detalló el teniente de la policía de Avon, John Schmalberger.

«Acá eligen un barrio, observan y toman nota de cuando la gente llega y se va. Finalmente, eligen un momento en que tocan el timbre y, si nadie acude, ingresan a la casa por su parte posterior para llegar hasta los dormitorios, donde toman joyas, dinero y otros objetos de valor«, describió el operar de los antisociales.

Por su parte, la fiscal del distrito, Anne Donnelly, indicó que «uno de los problemas es que cuando los detenemos nos dan un nombre, y luego nos enteramos de que los buscan por otro nombre en California, y por un tercer nombre en Florida«.

El fiscal del condado de Orange, en California, Todd Spitzer, exigió que se elimine a Chile de la llamada visa Waiver. «Esto no significa que los chilenos no puedan venir a EE.UU., sino que ya no puedan hacerlo con sólo llenar un formulario en internet y pagar 21 dólares, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales«, dijo.

Sobre este tema, la Cancillería chilena emitió un comunicado en el que condena el mal uso de esta visa electrónica tras la acusación del fiscal de California.