El exgobernador del estado de Nueva Jersey Chris Christie presentó este martes la documentación necesaria para poder participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2024, donde intentará representar al Partido Republicano.

Christie ya se presentó anteriormente a las primarias republicanas del año 2016, época en la que trató de erigirse como principal alternativa a Donald Trump, quien, sin embargo, venció en la votación del Partido Republicano y, más tarde, se impuso a la demócrata Hillary Clinton en las presidenciales.

El exgobernador de Nueva Jersey tiene previsto lanzar oficialmente su campaña electoral en la noche de este martes (hora local) en el estado de New Hampshire, escenario clave en las primarias de los republicanos, según informaciones de la cadena estadounidense de noticias ABC.

I’m running for President of the United States because the truth still matters. We need leaders that are willing to stand up and tell it like it is.



That’s what this campaign is about.