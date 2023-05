El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este miércoles de forma oficial su candidatura a las primarias del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas para noviembre de 2024.

«Me postulo para presidente para liderar nuestro ‘Gran Regreso estadounidense’«, señaló el republicano en su cuenta de Twitter, poco antes de que tuviera lugar su conversación en Twitter Spaces -el servicio de chats de audio de la red social- con el director ejecutivo de la plataforma, Elon Musk.

Sin embargo, los problemas técnicos en la aplicación retrasaron el evento, que, según el moderador David Sacks, se debían al alto número de usuarios que estaban esperando a escuchar la conversación y que, por tanto, «derretían los servidores».

Horas antes, DeSantis presentó la documentación necesaria para concurrir a las primarias del Partido Republicano. A pesar de la falta de oficialidad de su campaña, el gobernador de Florida se sitúa en algunas encuestas como la opción favorita entre los votantes republicanos, incluso por delante del expresidente Donald Trump, quien, sin embargo, domina en la mayoría de los estudios demoscópicos.

Desde su contundente victoria en las elecciones para gobernador de Florida el pasado mes de noviembre, donde logró la reelección, se especuló con su participación en unas primarias republicanas marcadas por la presencia de Trump, que concurre por tercera ocasión.

Así pues, DeSantis aspira a desbancar a Trump, su antiguo mentor, como candidato republicano a la Casa Blanca. Otras destacadas figuras republicanas como la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador Tim Scott, el exgobernador del estado de Arkansas Asa Hutchinson, o el empresario Vivek Ramaswamy también confirmaron su candidatura.

Desde el Partido Demócrata, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a finales de abril que aspiraría a la reelección en los comicios de 2024 para así poder «terminar el trabajo» iniciado en 2020, cuando logró desbancar a Trump de la Casa Blanca, a pesar de las denuncias infundadas de amaño electoral de este último.

El audio en Twitter Space se cortó repetidamente y los problemas técnicos terminaron por eclipsar el lanzamiento de su candidatura, tras lo que sus rivales no tardaron en responder.

El presidente estadounidense, Joe Biden, reaccionó al fallido lanzamiento de la candidatura de DeSantis, publicando en su perfil de la red social Twitter una página web de donaciones a la reelección del actual mandatario y su ‘número dos’, Kamala Harris.

Por su parte, los hijos de Donald Trump, tanto Eric Trump como Donald Trump Jr, comentaron: «DeSaster». Karoline Leavitt, portavoz de Make America Great Again, indicó que «el anuncio de campaña fallido de Ron DeSantis es otro ejemplo de por qué simplemente no está listo para este trabajo«.

El ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, aprovechó el momento para recaudar fondos para su candidatura: «Al igual que mis políticas, este enlace funciona», afirmó al adjuntar un enlace de donaciones a su campaña.

Ken Farnaso, portavoz de la campaña presidencial de Nikki Haley, tuiteó un video del evento de lanzamiento de la exgobernadora de Carolina del Sur en su estado natal en febrero. «Estamos muy orgullosos de Haley y de nuestro increíble lanzamiento de campaña«, publicó.

We’re so proud of @TeamHaley and our incredible campaign launch.



Here’s a throwback to February 15th when @NikkiHaley jumped into the arena. 🇺🇸 pic.twitter.com/zIq2eIv4dl